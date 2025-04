Gemeinsames Oberzentrum: Stadträte pochen auf mehr Mitbestimmung

Stadträte pochen auf mehr Mitwirkung

Es habe schon lange keine gemeinsame Sitzung mehr gegeben, merkte UFW-Fraktionssprecher Eugen Katzenstein an, der das Vorhaben im Namen seiner Fraktion grundsätzlich begrüßte. Ulrike Fröhlich (Grüne) betonte die Wichtigkeit des Austauschs, auch zwischen den Stadträten. Dem schloss sich Matthias Dirrigl für die SPD-Fraktion an. Gespräche fänden regelmäßig im Viererformat von Verwaltungsspitze zu Verwaltungsspitze statt, erläuterte Stöcker dazu.

„In die Öffentlichkeit tragen“

Axel Schiffmann (UFW) machte abschließend ein weiteres Mal deutlich, wie wichtig es sei, dass diese in der Bevölkerung weitgehend unbekannte Zusammenarbeit in die Öffentlichkeit getragen werde. Bekannt sei zwar, dass es eine „gewisse Hassliebe“ zwischen den beiden Städten gebe, weniger aber, was konkret hinter dem „gemeinsamen Oberzentrum“ stecke.