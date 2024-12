Gemeinschaftschor: 300 Menschen beim Adventssingen im Grüttpark-Stadion

Im ersten Teil ging es um kirchliche Adventslieder: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ – und „Macht hoch die Tür“ – am Anfang. Und das dritte Lied brachte eine soziale Akzentverschiebung: „Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen“! Dazu passte die Weitergabe Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“, das Pfadfinder von Brombach ins Stadion mitgebracht hatten.