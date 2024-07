Gemeinschaftsunterkunft: GU Stetten wird im Ausschuss erörtert

Derzeit betreibt der Landkreis in Lörrach mit den Unterkünften in Brombach (Kapazität: 300 Personen) und im Hotel David (92) zwei Gemeinschaftsunterkünfte.

Die Aufnahmequoten

Die vorläufige Unterbringung des Kreises hat zudem Einfluss auf die Aufnahmequote der Anschlussunterbringung in den Kommunen. Die Kapazität der vorläufigen Unterbringung wird zu 40 Prozent auf die kommunale Aufnahmequote angerechnet. Konkret bedeutet dies: 2024 muss die Stadt voraussichtlich 257 geflüchtete Menschen aufnehmen. Ohne die bestehenden vorläufigen Unterbringungen und ohne Berücksichtigung des Überhangs der städtischen Anschlussunterbringung im vergangenen Jahr müsste die Stadt in diesem Jahr 516 Menschen aufnehmen, heißt es. Daher sei die Unterbringung von Flüchtlingen in einer GU des Landkreises ein wichtiger Baustein für die Kommune, um die Aufnahmequote zu erreichen. Dies sei besonders wichtig, da sich die stadteigenen Projekte zur Kapazitätserweiterung der Anschlussunterbringung noch in der Planungsphase befinden.