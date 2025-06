Gemeinschaftswährung Bezahlt Bulgarien bald mit Euro und Cent?

Die Euro-Beitrittskandidaten müssen zudem nachweisen, dass sie ihre Staatsverschuldung im Griff haben. Und sie müssen dafür sorgen, dass der Wechselkurs ihrer Landeswährung stabil bleibt, damit zum Beispiel Unternehmen vorausschauend planen können.

Wer entscheidet über den Euro-Beitritt eines Landes?

Die Fortschritte der Euro-Beitrittskandidaten bei den sogenannten Konvergenzkriterien werden regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU-Kommission überprüft - mindestens einmal alle zwei Jahre oder auf Antrag eines EU-Staats, der den Euro noch nicht eingeführt hat.

Ob ein Land bereit ist für den Euro, entscheidet letztlich der Rat der Europäischen Union. Vertreter aus allen EU-Ländern treffen diese Entscheidung auf Grundlage eines Vorschlags der EU-Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Gibt es weitere EU-Länder ohne Euro?

Derzeit zahlen 350 Millionen Menschen in 20 Staaten Europas mit der Gemeinschaftswährung. Als bislang letztes Land war zum 1. Januar 2023 Kroatien in den Kreis der Länder der Eurostaaten aufgenommen worden. Bulgarien wäre also das 21. Land im Euro-Club.

Nach den EU-Verträgen sind alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks verpflichtet, dem Euro-Währungsgebiet beizutreten, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen. Außer in Bulgarien steht die Einführung der Gemeinschaftswährung noch in Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn aus.

Gibt es Kritiker in Bulgarien?

Die prorussische nationalistische Partei Wasraschdane (Wiedergeburt) ist gegen den Euro. Die Nationalisten, die im Europaparlament zusammen mit der deutschen AfD zur Fraktion Europa der souveränen Nationen gehörten, werben für den Erhalt der Landeswährung Lew. Die drittstärkste Partei im bulgarischen Parlament warnt vor einem "Preisschock" noch vor der Einführung des Euro.

Staatspräsident Rumen Radew stellt den von der Regierung angestrebten Termin 2026 zur Einführung des Euro infrage. Der als prorussisch geltende Politiker bemängelt, dass die Bevölkerung nicht ausreichend auf eine Währungsumstellung vorbereitet sei. Er fordert zudem Maßnahmen gegen eine übermäßige Verteuerung von Waren und Dienstleistungen.

Kann es noch ein Referendum in Bulgarien geben?

Radew forderte vergeblich eine Volksbefragung über den Termin zur Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung in Bulgarien. Sein Antrag wurde nicht zur Abstimmung im Parlament zugelassen. Erst vor wenigen Tagen lehnte die prowestliche Parlamentsmehrheit zum zweiten Mal nach 2023 ein von Wasraschdane beantragtes Referendum über den Euro ab.

Bulgariens Bevölkerung ist Umfragen zufolge über den Euro gespalten. 33,4 Prozent sehen nach einer jüngsten Umfrage des Instituts Gallup International Balkan "eher Nutzen" in der Einführung des Euro. Dagegen befürchten 32,9 Prozent "eher Nachteile". 22,6 Prozent erwarten weder Nutzen noch Nachteile.

Welche Auswirkungen hätte ein Beitritt Bulgariens auf die Eurozone?

Ein weiteres Land im gemeinsamen Währungsraum erleichtert Handel und Reisen. Wer Geschäfte macht oder investieren will, muss sich dann keine Sorgen mehr um Wechselkurse machen. Zudem wäre der Vergleich von Preisen zwischen den bisherigen Euroländern und Bulgarien einfacher, wenn auch dort mit Euro bezahlt würde.

Auch Touristen würden profitieren, weil sie sich nach einem Euro-Beitritt Bulgariens keine Landeswährung mehr besorgen müssen, was in der Regel mit Kosten verbunden ist.

Bulgarien würde mit seinem Beitritt zum Euroraum mit den anderen Eurostaaten über die Stabilität der gemeinsamen Währung wachen: als Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), in dem die geldpolitischen Entscheidungen zum Beispiel zur Höhe der Leitzinsen im Währungsraum getroffen werden.