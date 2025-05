Genetische Verarmung Straßen und Siedlungen sorgen für Inzucht bei Rotwild

Die Zerteilung der Landschaften geschieht maßgeblich durch Verkehrswege und Siedlungen, die immer mehr Raum einnehmen. Das führe für scheue Tiere bundesweit zu abgeschnittenen Orten, in denen kein genetischer Austausch stattfindet.

Dem Jagdverband zufolge hat es in den vergangenen Jahren immer mehr dokumentierte Fälle von schweren Missbildungen durch Inzucht bei Rothirschen gegeben – so können etwa Unter- oder Oberkiefer der Tiere verkürzt, der Schädel verdreht oder die Zahnreihen versetzt sein. Dabei seien Fälle der sichtbaren Nachteile in Deutschland und Mitteleuropa zu finden.