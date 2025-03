Genossenschaftsbanken: Volksbanken verschärfen Regeln nach teuren Notfalleinsätzen

Im vergangenen Jahr musste die genossenschaftliche Finanzgruppe über die BVR-Sicherungseinrichtung bei drei Banken Risiken von insgesamt fast 500 Millionen Euro abschirmen – eine ungewöhnlich hohe Summe. "Einige Verantwortliche sind viel zu hohe Risiken eingegangen", sagte Kolak.

"Nur in Märkten agieren, die man wirklich gut kennt"

Als Konsequenz der Notfalleinsätze will der BVR künftig Institute, "die überzogene Risikoprofile haben und kritische Geschäftsmodelle entwickeln" deutlich stärker in die Pflicht nehmen, wie BVR-Vorstand Daniel Quinten ausführte. Quinten betonte: "Wir haben klare Erwartungen an die Sorgfalt der Geschäftsführung in einer Genossenschaftsbank und an die Erfüllung der Sorgfaltspflichten der Institutssicherung. Diese Erwartungen werden wir stärker zum Gegenstand der Prüfung machen."