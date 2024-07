Vier Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden waren dieser Tage zu Gast im Regierungspräsidium Freiburg (RPF). Dort nahmen sie den Buchpreis „Premio Consolato d’Italia 2024“. Mit dabei war die italienische Konsulin Francesca Toninato. Der blinde Autor und weltweit erfolgreiche paralympischen Wasserskiläufer Daniele Cassioli war extra aus Italien angereist. Sein Buch „Gegen den Wind“ war einer der drei verliehenen Titel. Cassioli berichtete den Schülern aus seinem Leben und signierte Bücher. Der Preis wurde vor drei Jahren in einer Kooperation zwischen dem italienischen Konsulat und Birgit Kienzle, Fachreferentin Italienisch des RPF, aus der Taufe gehoben. Er richtet sich an Italienischschüler der Klassen 8 bis 10 in den allgemeinbildenden Gymnasien. Auch das italienische Kulturinstitut Stuttgart, dessen Direktor Giuseppe Restuccia in seiner Rede bei der Veranstaltung die Schüler für ihre Bereitschaft, durch das Sprachenlernen Grenzen zu überwinden, lobte, stiftet einen Teil der Preise. Die Auszeichnung soll die jugendlichen Sprachschüler motivieren und das Fach Italienisch mehr in den Fokus rücken.