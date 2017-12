Georgien Saakaschwili will sich Festnahme weiter widersetzen

Nachrichten-Ticker

00:51 Elton John gedenkt seiner Mutter bei Konzert in Hamburg

Hamburg (dpa) – Mit einem imposanten Konzert hat Elton John mehr als 10 000 Besucher in Hamburg begeistert. "Gestern war ein sehr trauriger Tag für mich", sagte der 70-Jährige während der zweistündigen Show und erinnerte damit an seine Mutter, die am Montag im Alter von 92 Jahren gestorben war. Neben alten Hits wie "Candle in the wind" oder "I'm still standing" spielte der Künstler auch Songs seines neuen Albums "Wonderful Crazy Night". Das Konzert war ursprünglich für den 8. Juli geplant, wurde aber wegen des G20-Gipfels kurzfristig abgesagt..

00:45 Saakaschwili will sich Festnahme weiter widersetzen

Berlin - Der ehemalige georgische Präsident und jetzige Kiewer Oppositionelle Michail Saakaschwili will sich weiter einer Festnahme widersetzen. Der Geheimdienst werde es nicht schaffen, ihn festzunehmen, sagte Saakaschwili der "Bild"-Zeitung. Er bestätigte demnach, dass er mit dem Sturz vom Dach seines Wohnhauses gedroht habe. Saakaschwili wird die Unterstützung krimineller Kreise vorgeworfen. Gestern hatten Hunderte ukrainische Demonstranten die Festnahme des 49-Jährigen vereitelt.

00:15 Nach G20-Razzien: 250 Demonstranten in Hamburg

Hamburg - Rund 250 Demonstranten haben im Hamburger Schanzenviertel gegen die Razzien wegen der Krawalle rund um den G20-Gipfel protestiert. Sie zogen am Abend auch am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora vorbei, das nach den schweren Ausschreitungen im Juli in die Kritik geraten war. Bei dem etwa zwei Kilometer langen Marsch habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hatte gestern mit einer bundesweiten Großrazzia zu einem Schlag gegen die linke Szene ausgeholt.

00:13 Zugunglück bei Düsseldorf - fast 50 Verletzte

Meerbusch - Bei einem Zugunglück auf offener Strecke bei Neuss sind Dutzende Menschen verletzt worden. Ein Regionalzug war am Abend in Meerbusch auf einen Güterzug geprallt und zum Teil entgleist. 47 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Zug der Regional-Express-Linie 7 war auf einen stehenden Güterzug von DB Cargo aufgefahren. Unklar ist, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Nach Angaben der Feuerwehr Meerbusch waren 155 Menschen im Zug. National Express richtete zwischen Neuss und Krefeld einen Busersatzverkehr ein.

23:20 Drei Männer angeklagt wegen Mordes an Bloggerin auf Malta

Valletta - Nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin auf Malta sind drei Verdächtige angeklagt worden. Die drei Männer, darunter zwei Brüder, sollen den Anschlag mit einer Autobombe im Oktober ausgeführt haben, berichteten lokale Medien unter Berufung auf das Gericht. Unklar sei, ob sie auch den Mord in Auftrag gegeben haben. Die drei weisen die Vorwürfe demnach zurück. Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia wurde am 16. Oktober ermordet. Am Montag waren zehn Verdächtige festgenommen worden.