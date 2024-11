Geplant Windräder bei Pfaffenberg: Ein Fragenkatalog für den Gemeinderat

Fritz ist kein Totalverweigerer der Windkraft, auch wenn er Sinn und Zweck der Anlagen anzweifelt. Aber dann doch dahin, wo sie am wenigsten Mensch und Natur stören. Das sei am Hirschkopf, am Sattel zum Wolfsacker und am Bubshorn. Das sind drei Anlagen auf Zeller Boden. Und genau diese Zahl stehe auch im Vertrag mit den EWS, erinnerte Fritz an die Worte des stellvertretenden Bürgermeisters Thomas Kaiser bei der Gemeinderatssitzung in Pfaffenberg.