Geplant Windräder in Gersbach: Hitzige Debatte entbrennt im Ortschaftsrat

In einer weiteren Kritikrunde brachte Walter schlechte Beispiele der Zusammenarbeit aus der Vergangenheit auf den Tisch. So seien Zusagen von EWS wiederholt gebrochen und Transparenz nicht umgesetzt worden. Ortsvorsteher Andreas Falk erinnerte daran, dass während der Rohrenkopf-Diskussion der Hohe Muttler als Alternative ausgeschieden sei, weil es dort ein Auerhuhn-Gebiet gab. Das Auerhuhn habe heute nicht mehr denselben Schutzstatus wie einst, informierte Tusch. Windkraft gehe nun vor. Viele Bürgers nannten es so: Profit geht vor.

Drastisches Bild

Denen hielt Harscher ein drastisches Bild der Zukunft vor Augen: Ein Schwarzwald im Klimawandel ohne Bäume. Kritisch bei der Ausweisung als Windkraft-Vorranggebiet werde einzig der Fetzenberg gesehen, ergänzte Schmitz. Nach zwei Stunden Debatte wurden die Vorhaltungen kleinteilig: Bäume, die am Rohrenkopf entgegen Zusagen doch gefällt wurden, Zuwege die breiter wurden und Asphalt, der im Wald verblieb.

Vertagt auch Gemeinderat?

Der Ortschaftsrat folgte dem Bürgerwillen und vertagte die Entscheidung über das Projekt einstimmig. Schmitz drückte sein Unverständnis darüber aus, denn alle Fakten lägen auf dem Tisch. Damit liegt der Ball nun beim Gemeinderat Schopfheim, der am Montag abstimmen soll. Einige Ratsmitglieder waren in der Bergkopfhalle und nahmen den Wunsch der Bürger mit ins Tal, die Entscheidung am Montag ebenfalls zu vertragen. Damit käme der ehrgeizige Zeitplan der EWS ins Wanken. Tusch möchte noch dieses Jahr einen Vertrag unterschreiben, nächstes Jahr planen und in 2027 am Hohen Muttlen und Scheuerkopf Windräder bauen.

Zahlen zu den Anlagen

Bei einer Gesamthöhe

von 260 Metern sollen die fünf Anlagen 62 000 Megawattstunden Strom im Jahr erzeugen.

Die Abstände

zur Wohnbebauung: 1000 Meter nach Fetzenbach, 1278 Meter nach Happach und gut 800 Meter nach Todtmoos-Schwarzenbach.

Der Lärm

liegt laut EWS mit 45 Dezibel innerhalb der Grenzwerte eines Mischbezirks.