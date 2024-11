Geplante Demonstration: Im Einsatz für bessere Busanbindung

Für eine gute Busanbindung ruft die Gemeinde Eimeldingen ihre Bürger zu einer Demonstration und zu einer Unterschriftenaktion auf. „Wir möchten Sie dazu aufrufen, mit uns am Mittwoch, 20. November, für eine weiterhin gute und warum auch nicht eine bessere Linienbusversorgung vor dem Landratsamt in Lörrach zu demonstrieren“, schreibt die Gemeinde. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim ZOB (Busbahnhof Eimeldingen). Von dort geht es mit der Linie 1 ab 13.40 Uhr zum Busbahnhof Lörrach. Gegen 14.30 Uhr werden sich die Eimeldinger auf dem Vorplatz des Landratsamts mit den Freunden und Mitstreitern aus Schallbach treffen, heißt es. Nach der Demo geht es mit der Linie 15 ab 15.37 Uhr wieder zurück nach Eimeldingen. Die Fahrtkosten übernimmt die Gemeinde. Bei Bedarf können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden, Parkplätze gibt es am Rathaus und an der Reblandhalle. „Mit dieser Aktion werden wir uns gemeinsam Gehör gegen die geplante neue Linien-Konzeption des Landkreises mit gravierenden Einschnitten für unsere Gemeinden verschaffen“, schreibt Bürgermeister Oliver Friebolin. Zur Unterstützung der Forderung gibt es eine Unterschriftenaktion. Die Unterschriftenlisten liegen im Rathaus aus.