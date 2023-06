Geplatzter Milliarden-Deal Nein zu Investor: Bundesliga-Bosse sehen "Belastungsprobe"

Für Geschäftsführer Carsten Cramer von Borussia Dortmund sei das Nein gegen den Investor "ärgerlich". Er sei auch "ein bisschen entsetzt. Aber wir als Borussia Dortmund werden nicht die großen Leidtragenden sein". Deshalb sei er froh, für den BVB zu arbeiten "und nicht für einige der Vereine, die dagegen gestimmt haben". Er könne verstehen, "dass Axel Hellmann sich ein bisschen an St. Pauli abgearbeitet hat." Hellmann hatte Oke Göttlich, den Präsidenten des Zweitligisten, kritisiert. Es sei "waghalsig, im Nachhinein öffentlich Kritik an der Art und Weise der Geschäftsstrategie zu äußern, wenn man in diesem Gremium sitzt und zu keinem Zeitpunkt Kritik geübt hat".