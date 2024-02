Schon am ersten Wettkampftag in der Gerätturnen-Landesliga setzte die Damen-Riege des TV Steinen am vergangenen Sonntag gleich mehrere Ausrufezeichen. Das erste Wettkampfwochenende gewann der Aufsteiger in der heimischen Turnhalle in Steinen mit 127,65 Punkten souverän. Emily Meinhardt holte sich zudem mit 44,95 Punkten die Tageswertung an den vier Geräten Sprung, Barren, Schwebebalken und Boden. Ihre Teamkollegin Leonie Franz wurde mit 42,9 Punkten Zweite.