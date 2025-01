Germanwings-Absturz: Das Unfassbare begreifen: Die Geschichte von Flug 4U9525

Immer wieder stellt sich dabei die Frage: Warum konnte der Copilot den Kapitän so einfach aus dem Cockpit aussperren und dann ein großes Verkehrsflugzeug zum Absturz bringen? Wo hat das System versagt? Und was muss sich ändern, damit so etwas nicht noch einmal passiert?

Monatliches True-Crime-Format

Die ARD greift das Thema nicht in einer klassischen Doku auf, sondern in ihrer monatlichen "Crime Time"-Reihe. "Echte Kriminalfälle. Einblicke in spektakuläre Ermittlungen", bewirbt die ARD die Reihe - und verspricht: "Spannung garantiert."

Das führt bisweilen dazu, dass die sehr einfühlsamen Interviews fast nahtlos übergehen in Szenen, in denen Schauspieler im Stil US-amerikanischer "CSI"-Serien die Arbeit der Ermittler nachstellen. Mehrmals wird gezeigt, wie der Absturz aus Sicht des Copiloten im Cockpit ausgesehen haben mag. Die emotionale Tiefe der Interviews können die Effekte zum Glück nicht überlagern.

In der Mediathek sind alle vier Folgen von "Der Germanwings-Absturz - Chronologie eines Verbrechens" schon jetzt abrufbar. Ein Sendetermin im linearen Fernsehen steht laut WDR noch nicht fest.