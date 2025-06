"Ich bin immer noch geschockt", sagte die Lehramtsstudentin nach ihrem Sieg. Sie werde noch einen oder zwei Tage brauchen, um das sacken zu lassen. "Man hat es sich natürlich gewünscht, aber mit zwei so starken Mädels im Finale weiß man nie." Co-Sieger Moritz meinte, die ersten Modeljobs in der Staffel seien für ihn tolle Erfahrungen gewesen. "Da hab ich so viel mitgenommen."

Die beiden Wiener Magdalena (21) und Pierre (22) verpassten den Sieg jeweils nur knapp und wurden Zweite. Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an Zoe (19) aus Pulheim bei Köln.