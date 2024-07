Gersbach: Sorgen um die Zukunft des Dorfladens

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Walter betonte in seiner Ansprache, dass der eindringliche Appell in der vergangenen Hauptversammlung, beziehungsweise in einem „Brandbrief“, mehr im Dorfladen einzukaufen, nur kurzfristig erfolgreich war. Er könne nicht verstehen, warum nicht alle Gersbacher Haushalte mit dem „Herzensprojekt“ erreicht werden, „sodass jeder pro Woche für circa 50 Euro einkauft“. Seit zwei Jahren liegen die Umsätze laut Walter unter dem Bedarf bei gleichzeitig steigenden Kosten für Strom, Heizung, Personal und Wareneinkauf. Vorstand und Aufsichtsrat hätten immer ein Auge auf Sparmaßnahmen, daher seien erstmals seit der Eröffnung des Dorfladens die Öffnungszeiten verkürzt worden. Walter wies darauf hin, dass wohnortnahe Arbeitsplätze heute nicht mehr selbstverständlich seien und der Dorfladen Arbeitsplätze für Teilzeitkräfte, geringfügig Beschäftigte oder ehrenamtliche Aushilfen schaffe. „Wer weiter denkt, kauft im Ort ein. Nur so können wir auch in Zukunft die Nahversorgung für alle Generationen in Gersbach sichern“, so die Schlussworte Walters.