Gerüchte um Tech-Milliardär Plötzlich Fußball: Kauft Elon Musk den FC Liverpool?

Musks Ränkespiel mit der britischen Politik

Die Aussagen fallen in eine politisch angespannte Zeit. Elon Musk hatte in den vergangenen Tagen immer wieder die britische Regierung um Premierminister Keir Starmer attackiert. Den inhaftierten britischen Rechtsextremen Tommy Robinson unterstützt der Tesla-Chef dagegen. Mit Fußball hat das alles nichts zu tun, Musk gilt auch nicht unbedingt als glühender Fan.

"Das würde Elons Einfluss in Großbritannien vergrößern, oder?", fragte "Times Radio"-Moderatorin Kait Borsay Errol Musk. So wie Spenden an die rechtspopulistische britische Partei Reform UK, über die auf der Insel seit längerer Zeit spekuliert wird. "Ich weiß nicht, dazu kann ich nichts sagen", antwortete Errol Musk. In Deutschland unterstützt Elon Musk die AfD.

Musk Senior verwies in dem Interview auf die familiäre Verbindung nach Liverpool. "Nun, meine Mutter - seine Großmutter - wurde in Liverpool geboren, und wir haben Verwandte in Liverpool", sagte er. "Wir hatten das Glück, einige der Beatles zu kennen, weil sie bei uns, meiner Familie, aufgewachsen sind." Jeder würde den FC Liverpool kaufen wollen, "ich würde auch", sagte Errol Musk.