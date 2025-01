Gesang im Oberen Wiesental: Chorfusion wird noch in diesem Jahr offiziell

Fusion: In der Praxis treten beide Chöre bereits gemeinsam auf. In Schönau gab es nur noch zwei Tenöre und zwei Basssänger – „da durfte niemand mehr krank werden“, verdeutlichte Lais den Engpass. Insgesamt singen 14 Aktive aus Schönau mit.

In Geschwend sind 16 Sänger dabei. Gemeinsam ist man stärker, so die Erkenntnis. In diesem Jahr soll die Fusion auch offiziell angegangen werden, verkündeten die beiden Vorstände.