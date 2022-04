Gesangsshow Gíslason und Bauer bei "The Masked Singer" enttarnt

Der Isländer bekam in der Verkleidung eines Gorillas beim Halbfinale am Samstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste die Maske ablegen. Ebenso erging es wenig später der Schauspielerin Bauer im Seestern-Kostüm.

Gíslason kann sich nach eigenen Worten gut vorstellen, später noch häufiger als Sänger auf der Bühne zu stehen: "Ich will das auf jeden Fall fortsetzen." Der 34-jährige hatte in der Musikshow vor seiner Enttarnung das Lied "I Want It That Way" von der 90er-Jahre-Boygroup Backstreet Boys gesungen, zuweilen leicht kurzatmig.