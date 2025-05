Gesangverein Hasel: Stimmkräftige Jubiläumsfeier

Gruß aus der Nachbarschaft

Beim 100. Geburtstag des benachbarten Gesangvereins aus Raitbach im Jahr 1963 hatten die Männer aus Hasel den „Festchoral“ gesungen. Beim 150. Jubiläum in Hasel zogen die Sänger aus Raitbach nun nach: Dirigentin Ines Kiefer ließ ebendieses Lied und auch die „Freude in Ehren“ von Johann Peter Hebel aufführen. dazu ein inbrünstiges „You raise me up“ und als Zugabe ein fröhliches Trinklied, mit dem es in die Schunkelrunde ging. Eine Besonderheit war vom Raitbacher Vorsitzenden Bernd Strittmatter zu erfahren: Der Gesangverein Raitbach ist seit 1963 Ehrenmitglied des Vereins in Hasel. Eine entsprechende Urkunde präsentierte er mit seiner Gratulation.

Das breite Repertoire des Maulburger Männerchors um Dirigentin Elena Saric und Vorsitzendem Dieter Klaus reichte von Howard Carpendales „Hello Again“ über Franz Schuberts „Die Nacht“ bis zu Reinhard Meys „Über den Wolken“. Den Zugaberufen gaben Dirigentin und Sänger gerne nach.

Aktives Dorfleben

Gesang- und Musikverein ergänzen sich auch im Hasler Dorfleben – und so sandten die Musiker um Vorsitzenden Albert Senger im Namen aller Vereine des Dorfes sowie der evangelischen Kirchengemeinde mit „So schön ist Volksmusik hören“ und dem „Der Steigermarsch“ einen musikalischen Geburtstagsgruß. Beim „Bajazzo“ zog es die Sänger vor die Bühne und auch die Gäste stimmten ein. Begeisterung löste die Zugabe aus: Das gemeinsam gesungene „Badnerlied“ beschloss ein abwechslungsreiches und gelungenes Festbankett, das in Erinnerung bleibt.