Gesangverein Pfaffenberg: Das 75-Jahr-Jubiläum mit Musik feiern

Als ersten Dirigenten konnten die Pfaffenberger Arthur Eckert gewinnen, der zu Beginn der 50er Jahre Herbergsvater in der Bergklause Maria Frieden war. Der erste Auftritt beim Sängerfest in Wehr – groß angekündigt als Premiere des jüngsten Vereins im Sängerbund – wurde zu einem Erfolg. „Mit großem Beifall wurden wir umjubelt und die Menschenmasse erhob sich von ihren Plätzen“, schreibt der Protokollführer des Jahres 1950. Die „Ära Eckert“ dauerte zehn Jahre. 1960 gab er den Dirigentenstab an Herbert Dürk ab. Dürk war ein junger begabter Dirigent, der die Pfaffenberger Sänger mit neuen Ideen herausforderte. In den Folgejahren traten viele weitere Sänger dem Chor bei.