Gesangverein Pfaffenberg: Gut aufgestellt geht’s ins Jubiläumsjahr

Vor dem zweiten Teil des Konzerts stellte Mathias Räuber die Mitglieder des Chors einzeln vor. Ganz besonders freute er sich über drei neue Sänger, die in diesem Jahr zum Chor dazu gestoßen sind. Während mehrere Männerchöre im Oberen Wiesental – so in Atzenbach und Riedichen – mittlerweile ihre Aktivitäten einstellen mussten, ist der Pfaffenberger Chor wieder auf 23 Sänger angewachsen. Und mit einem für traditionelle Männerchöre eher tiefen Durchschnittsalter von nur etwas über 60 Jahren ist der neue Vorsitzende davon überzeugt, dass man „gut aufgestellt“ in das Jubiläum zum 75. Jahr des Bestehens gehen kann.