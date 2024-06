Gesangverein Tüllingen: Liebeslieder aus verschiedenen Epochen

Der Chor sang mit innerer Bewegung, sauberer Intonation und rundem Gesamtklang von Frauen und Männerstimmen. Zu den schönsten Konzertmomenten gehörte das Lied „Wach auf, meins Herzens Schöne“, das der Chor freudig-beschwingt, mit strahlendem Sopran vortrug. Beim Lied „Come again“ von John Dowland aus der Zeit der Renaissance überzeugte der Chor mit klarem kanonartigem Wechsel der Stimmen.

Unterhaltsame Moderation

Immer wieder wies Friedbert Dorer, der anekdotenreich und auf Alemannisch gekonnt durch das Programm führte, auf die poetische Sprache hin, in der man früher seine Liebe zu einer schönen Frau ausdrückte. „Erlaube mir, liebes Mädchen, in dein Gärtchen zu gehen“, hieß es zum Beispiel in einem Lied von Johannes Brahms, das der Chor gefühlvoll vortrug. In der Arie „Als geblüht der Kirschenbaum“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ symbolisiert der blühende Baum die Liebe. Mirella Maliszewski sang das Solo freudig bewegt mit ihrem schönen, klaren Sopran. Manche Lieder sang der Chor a cappella. Andere Stücke begleitete Markus Koch mit leichter Hand und schönen Harmonien am Klavier.