Gesangverein Wiechs: Mal weltlich, mal weihnachtlich

Als Zugabe trugen die Sänger noch die „Bohemian Rhapsody“ von Queen vor. Die sechs verschiedenen Teile des Werkes waren gut zu erkennen. Im Saal ist es sehr gut angekommen, es wurde lange geklatscht und gepfiffen. Auf Wunsch eines Gastes wurde noch das Stück „Weit, weit weg“ gesungen. Es wurde nicht extra für das Konzert geprobt, doch der Chor zeigte: Einmal gut geübt, sitzen die Lieder.

Ehrungen

In der Pause wurden Cornelia Reif und Rosemarie Zimmermann für 40 Jahre aktives Singen im Verein geehrt. 50 Jahre sind folgende Mitglieder passiv dabei: Wolfgang Zimmermann, Karl Mössner (nicht anwesend) und Siegfried Schöbel (nicht anwesend).

Martin Rümmele, Präsident des alemannischen Chorverbands, bedankte sich bei den Mitgliedern, auch denen im Hintergrund. Als Dank für die Geehrten gab es das Stück „Danke für die Lieder“ nach „Thank you for the music“ von Abba.