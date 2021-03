Geschäft mit Schutzmasken CDU in vielleicht schwerster Krise seit Spendenaffäre

Beide Politiker haben inzwischen ihre jeweilige Partei verlassen. Löbel hat sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nüßlein will im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) forderte in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" Nüßlein auf, sein Mandat abzugeben. Für seine Fraktion sei klar: "Geldverdienen an der Krise, das geht nicht". Das sei "einfach unmoralisch" und diskreditiere auch alle anderen Kollegen, die "gerackert" hätten in der Krise. Dementsprechend sei die Wut in der Fraktion "sehr, sehr groß". Mit Hinweis auf die in Rede stehenden Summen an Provisionen von mehreren hunderttausend Euro sagte Brinkhaus: "Das ist irre. Das ist mehr, als die Bundeskanzlerin verdient."