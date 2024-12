Geschäftsaufgabe in Eimeldingen: Postfiliale schließt Ende Januar

Betreiber der DHL-Station ist die „Waschanlage Brosis“, die das Angebot seit November 2021 in ihrem Büro betreibt. Derzeit hat die Waschanlage Weihnachtsferien und öffnet laut Aushang am Firmengebäude am Donnerstag, 2. Januar, wieder. Die Betreiber waren telefonisch nicht zu erreichen, auch nicht auf der im Aushang angegebenen Handynummer. Ob die Autowaschanlage wirklich schließt oder lediglich an einen neuen Betreiber übergeben wird, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Für Paketkunden verweist die DHL auf die Möglichkeiten der Packstation in der Nachbarschaft (bei Aldi) und einen Paketshop am Dreispitz, der allerdings möglicherweise ebenfalls schließt. Die nächste Post wäre damit in Weil am Rhein und Efringen-Kirchen.