Geschäftsaufgabe in Maulburg: Raritäten und Erinnerungen

Sein Geschäft entstand, da er von seinen Eltern inspiriert wurde, erklärt Günther. Durch die vielen Dinge seiner Eltern entdeckte er sein Hobby für Antiquitäten – und entschloss sich schließlich dafür, sein Hobby zum Beruf zu machen. 2011 hing Günther seinen bisherigen Beruf als Augenoptiker an den Nagel und eröffnete „Mikuschs Antik“. Der Name Mikusch gehe dabei auf seine aus Schlesien stammende Mutter zurück, die ihn liebevoll so nannte.

Aus der ganzen Region

Der Händler berichtet rückblickend, dass er zufrieden mit seinem Geschäft war. Da er sein Hobby immer weiter ausgebaut habe, sei er seit Jahren bekannt in der ganzen Region. Gerne kämen Kunden, beziehungsweise Händlerkollegen, aus der Schweiz oder Frankreich, manchmal sogar mit einem Laster – auch da er seine Schätze im Vergleich günstig anbiete. Günther weist allerdings darauf hin, dass er sein Geschäft stets als Hobby betrachtete und nicht von den Einnahmen leben musste. Denn „die davon leben, die haben es hart“, betont er. Die finanziellen Probleme von vielen Antiquitätenhändlern würden gerade in der heutigen Zeit immer größer, da das Geschäft nicht mehr wie in früheren Tagen laufe. Auch „Mikuschs Antik“ war zuletzt nur noch nach Terminvereinbarung geöffnet, nachdem es Kunden in der Anfangszeit drei Tage in der Woche besuchen konnten.

Persönlich werde er sich nach seiner Geschäftsaufgabe nicht langweilen, ist sich Günther sicher. Er habe einen Minijob angenommen bei dem er an drei Wochentagen unterwegs ist: Für ein Dentallabor fährt Günther zu Zahnärzten in der Region.

Nebenbei erzählt Günther, dass er schon immer gerne unterwegs war. So habe er sich bei seinem Wehrdienst freiwillig für eine Beschäftigung in den USA an der mexikanischen Grenze gemeldet. Dort habe er dann zwei Jahre gelebt, wo er auch heiratete und wo das erste seiner vier Kinder geboren wurde.

Auch sei nicht ausgeschlossen, dass er nach dem Ende seines Geschäfts hin und wieder „zwei oder drei Kisten mit ein paar Sachen“ einpacke und in Südfrankreich unterwegs ist, um dort einige Dinge zu verkaufen, die nach seinen letzten Verkaufstagen in Maulburg noch übrig sind.

„Mikuschs Antik“ wird letztmalig geöffnet sein am Freitag, 15. März, 12 bis 17 Uhr; am Samstag, 16. März, 10 bis 17 Uhr; am Sonntag, 17. März, 11 bis 15 Uhr.