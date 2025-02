Geschäftsjahr 2023: Kliniken schließen mit 31 Millionen Defizit ab

Corona wirkt sich noch aus

Es ging um die Beschlussempfehlung des Gremiums an den Kreistag zur Jahresrechnung 2023 der Kliniken und deren Tochterunternehmen. Der Ausschuss sprach sich am Ende einhellig für eine Zustimmung aus. Allerdings gab es in Anbetracht eines Fehlbetrags in Höhe von 31 Millionen Euro auch kritische Töne. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag der Fehlbetrag bei 6,6 Millionen Euro.

Die seit der Corona-Pandemie rückläufigen Patientenzahlen hatten sich im Jahr 2023 noch nicht wieder erholt, wie Lavendel ausführte. Corona-Ausgleichszahlungen wie in den Vorjahren habe es jedoch nicht mehr gegeben. Hinzu sei ein hoher Bestand an teuren Honorarkräften gekommen, deren Anteil an der Belegschaft dem Geschäftsführer zufolge mittlerweile deutlich reduziert werden konnte. Ursächlich für die hohen Kosten sei insbesondere der zusätzliche Bedarf an Fremdpersonal im Bereich der Pflege gewesen. Der Aufwand stieg in diesem Bereich laut Jahresabschlussbericht um 9,7 auf rund 35 Millionen Euro.