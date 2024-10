Geschäftsschließung: Lörracher Fachgeschäft Wein-Speck schließt zum Jahresende

„Man strampelt Jahr für Jahr, hat an vielen Fronten zu kämpfen, aber am Ende kommt nicht genug dabei rum“, sagt Thomas Wagner – ruhig, offen, klar. Es geht einfach nicht mehr. Nun habe er „eine geordnete Schließung“ eingeleitet. „Die Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung getroffen und ist das Ergebnis der aktuellen, angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage“, schreibt Wagner in einer Mitteilung an die Medien. Sechs Mitarbeitern musste er kündigen. Er will sie, betont der Inhaber, bei der Suche nach einem neuen Job unterstützen. Wagner selbst wird die Betriebsleitung der Firma Strohmayer Getränkevertrieb in Kandern übernehmen.