Geschäftsübergabe in Rheinfelden: Familie Schüngel übernimmt Bäckerei Glück

Yorck und Tara-Sophie Schüngel lieben die Arbeit in der Handwerksbäckerei und Konditorei. Sie wollen an Altem festhalten und es mit Neuem kombinieren. „Uns war es sehr wichtig, eine Betriebsgröße zu finden, in der wir den Großteil der Produktionsarbeit selber, ohne zusätzliches Personal, abdecken können, um so auch dem Personalmangel vorbeugen zu können“, verdeutlicht Schüngel.

Ralf Glück ging es bei der Übergabe auch um seine zwölf Mitarbeiter. Von ihnen sind weiterhin drei Mitarbeiter in der Produktion und sechs im Verkauf (einschließlich der Außenstelle im Norma in Nollingen). Eine Verkäuferin scheidet aus, und zwei Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. Die Bäckerei Glück hat nur noch heute, 31. Dezember, geöffnet. Danach wird circa drei Wochen lang umgebaut und modernisiert – vom Fußboden bis zur Decke. Anschließend, sagt Yorck Schüngel, findet in der „Bäckerei Konditorei Schüngel“ eine Eröffnungswoche mit verschiedenen Aktionen statt. Während der Umbauphase gibt es in der Außenfiliale im Norma eine erweiterte Öffnungszeit: Montag bis Samstag von 5.30 Uhr bis 18 Uhr.

Rückblick

Der inzwischen verstorbene Bäckermeister Roland Glück hatte die Bäckerei Glück anno 1962 an der Alemannenstraße eröffnet, 1970 siedelte er in das neue Quartier Fécampring um. Am 1. Januar 1996 übernahm Bäckermeister Ralf Glück die Traditionsbäckerei von seinem Vater. Am 8. Dezember ist Ralf Glück mit dem „Goldenen Meisterbrief“ der Handwerkskammer ausgezeichnet worden.