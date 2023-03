Geschäftszahlen VW will 2023 aufholen - Pläne für neue E-Kleinwagen

Am Abend zeigte VW in Hamburg eine Studie des geplanten Kleinwagens der elektrischen ID-Reihe. Der ID.2 soll spätestens 2026 startklar sein, in Spanien produziert werden, hat in etwa Polo-Größe und soll in der Basisversion weniger als 25.000 Euro kosten. Markenchef Thomas Schäfer sagte, der Entwurf deute bei Design und Technik an, "wo es insgesamt mit Volkswagen" hingeht: "Wir bauen das Unternehmen schnell und grundlegend um." Klimaschützer fordern seit langem, nicht nur größere Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszustatten.

"Müssen uns auch um Fahrzeuge unter 20.000 Euro kümmern"

Als "nächste große Herausforderung" steht laut Schäfer ein noch kleineres E-Auto auf dem Plan: "Wir müssen uns auch um Fahrzeuge unter 20.000 Euro kümmern." Es hatte etwa Kritik gegeben, weil VW die elektrische Variante des Up im Mini-Segment wohl auslaufen lässt.