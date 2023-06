Gescheiterte Relegation HSV setzt auf Kontinuität und will Kader verstärken

Auf die Saison gesehen habe man das Fundament stabilisiert, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt nach dem 1:3 im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart. "Da gilt es, weiter darauf aufzubauen."

In die kommende Saison will Boldt "selbstverständlich" mit Trainer Tim Walter gehen. Mit den Hamburgern hatte Walter 66 Punkte in der abgelaufenen Spielzeit geholt - so viele, wie in keiner anderen Zweitligaspielzeit. Auch die Mannschaft soll möglichst zusammengehalten werden. "Grundsätzlich ist uns sehr daran gelegen, genau so weiterzumachen und den Kader noch zu verstärken", sagte Walter.