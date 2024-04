Geschichte 30 Jahre nach dem Völkermord: Ruanda schaut in die Zukunft

Das Gesetz gegen eine Leugnung des Genozids, vergleichbar mit Strafbarkeit der Leugnung der nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland, wird auch angewandt, um Regierungskritiker zum Verstummen zu bringen. "Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen der vergangenen Jahre entsprachen nicht den internationalen demokratischen Standards", heißt es auch auf der Webseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) über Ruanda.

Musterland und "Schweiz Afrikas"?

In Kritik ist die Regierung in Kigali auch wegen ihrer Rolle im Konflikt im Ostkongo. Die Demokratische Republik Kongo, aber auch internationale Experten werfen Ruanda vor, im Nachbarland die Miliz M23 zu unterstützen, die große Teile der Provinz Nord-Kivu an der Grenze zu Ruanda kontrolliert.

Dennoch gilt Ruanda in mancher Hinsicht als Vorzeigeland, wird gerne als "Schweiz Afrikas" bezeichnet. Zum einen wegen des buchstäblich sauberen Image, Kagames erfolgreichen Vorgehen gegen Vermüllung und Korruption, die hier kein Thema mehr sind. Aber auch wenn es um Frauenförderung geht, steht Ruanda nicht nur im afrikanischen Vergleich gut da: In keinem anderen Parlament weltweit ist der Frauenanteil so hoch wie in Ruanda - derzeit beträgt er 61 Prozent. Allerdings: wie in den meisten afrikanischen Staaten spielt auch in Ruanda das Parlament keine herausragende Rolle bei der Gestaltung des Staates.

Deutsches Engagement

Deutschland engagiert sich in Ruanda unter anderem über Projekte der GIZ oder der KfW. So werden etwa im Rahmen einer 2022 vereinbarten Klimapartnerschaft Deutschlands mit Ruanda Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Stadtentwicklung vorangetrieben. Dazu gehört das Vorhaben "Green City Kigali", das von der KfW gefördert wird.

Hier entsteht ein grünes Stadtviertel mit klimafreundlichen Häusern für über 7000 Menschen. Andere Beispiele deutsch-ruandischer Zusammenarbeit sind die afrikanische mRNA-Produktionsstätte von Biontech in Kigali und ein gemeinsames Pilotprojekt von Siemens und Volkswagen zur Elektromobilität.

Bis 2035 möchte Ruanda der eigenen Zukunftsstrategie zufolge zu einem Land mit mittlerem Einkommen aufsteigen - und bis 2050 sogar ein hohes Einkommensniveau erreichen. Es sind ehrgeizige Ziele des Landes, das sich endgültig aus dem Schatten des Völkermords befreien will, doch ohne ihn zu vergessen.