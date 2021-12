Geschichte "Hitler entsorgen" - Umgang mit NS-Devotionalien

Der Markt für Erinnerungsstücke an das NS-Regime floriere weiterhin, sagt Kurator Stefan Benedik. Ein für Hitler ausgestellter Ehrenbürgerbrief der Stadt Langensalza in Thüringen sei im Netz für knapp 10 000 Euro angeboten worden - obwohl es ganz viele ähnliche Dokumente anderer Städte gebe. Die Anbieter machten sich in Österreich jedoch leicht strafbar, da nütze ihnen auch das Retuschieren von Hakenkreuzen bei Inseraten nichts. "Sobald eine NS-Devotionalie nicht nur im kleinen privaten Kreis gezeigt, sondern öffentlich angeboten wird, verstößt das in Österreich gegen das Gesetz", sagte Benedik. Umso mehr stelle sich für Nachfahren und Erben die Frage, wohin zum Beispiel mit teils kistenweise gesammelten Abzeichen des Winterhilfswerks, sagt Sommer. Dabei wirkten diese seit 1933 verkauften Abzeichen mit ihren Blumen-, Tier- und Trachten-Motiven so perfekt harmlos, dass sie zunächst kaum mit einem verbrecherischen Regime in Verbindung gebracht würden, so die HdGÖ-Direktorin weiter. Ganz harmlos scheint auch der Puppenwagen, den ein Wehrmachtssoldat nach dem Krieg aus einer Feldpostkiste gebastelt hat. Aus Interviews gehe aber eindeutig hervor, dass in dieser Kiste Raubgut aus dem Frankreich-Feldzug nach Haus geschickt wurde. Statt sich von diesem Kriegsverbrechen abzuwenden, sei aus dem Relikt ein Kinderspielzeug samt sichtbarer Versandadresse entstanden, sagt Benedik.