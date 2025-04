Geschichte im Dreiländereck: Vor 80 Jahren – Wie sich das Kriegsende in Lörrach darstellte

Darunter waren Soldaten aus den französischen Kolonien Nordafrikas, über die die NS-Propaganda Schreckensmeldungen verbreitet hatte. Übergriffe auf die Bevölkerung durch Besatzungssoldaten konnten von der Militärverwaltung unter Capitaine Gerard, die in der Villa Aichele ihr Hauptquartier aufschlug, innerhalb kurzer Zeit eingedämmt werden. Die Militärverwaltung hatte nun das Sagen. Die Grenzen in die Schweiz und ins Elsass blieben geschlossen, die Bewegungsfreiheit für die Bevölkerung war eingeschränkt. Die Stadt konnte nur mit einem Passierschein, einem Laisser-Passer, verlassen werden.

Foto: zVg/Stadtarchiv Lörrach

Große Probleme blieben: der Umgang mit den Nationalsozialisten, Versorgung und Heimtransport der Fremd- und Zwangsarbeiter, Rückkehr der Ortsbevölkerung und die Sorge um die vermissten und gefangenen Soldaten. Zum größten Problem sollte aber die Versorgung für den täglichen Bedarf werden. Die französischen Soldaten und Beamten mussten unterhalten werden, dafür waren Beschlagnahmungen von Hausrat und Wohnraum an der Tagesordnung, Reparationen mussten geleistet werden und, was viele vergaßen, die Versorgung aus den von Deutschland besetzten Gebieten war weggefallen. Schulen wurden zu Kasernen.

Der NS-Bürgermeister Reinhard Boos wurde verhaftet und in ein Internierungslager in Freiburg gebracht. Für ihn setzten die Franzosen den früheren Stadtkämmerer Joseph Pfeffer ein, der als Mitglied der katholischen Zentrumspartei verfolgt worden war. Er hatte ein schweres Amt zwischen den Anordnungen der französischen Militärverwaltung und den Bedürfnissen der Lörracher Bevölkerung. Für die meisten Lörracher ging der 24. April trotz Kriegsende wohl weniger mit einem Gefühl der Befreiung als mit einem Gefühl der Unsicherheit und Sorge vor einer ungewissen Zukunft zu Ende. In Basel und im Südelsass wurde dagegen gefeiert.

Der 23. April 1945

„Am

Montag [23. April 1945] suchten uns über Lörrach zwei Mal, gegen 16 Uhr und gegen 19 Uhr, acht Flugzeuge auf und nahmen uns jeweils zirka eine halbe Stunde unter Beschuss. Die Nacht war ruhig und am nächsten Morgen [Dienstag, 24. April 1945] gegen 10.30 Uhr trat bei schönstem Wetter die französische Artillerie in Aktion, gefolgt von einem Dauerbeschuss durch die Luftwaffe. Wir waren alle im Luftschutzkeller, wie Sie sich sicher denken können. Die Flieger waren nicht einmal zu sehen, doch sie haben uns gründlich beschossen. Nachdem die Flieger verschwunden waren, habe ich immer wieder aus dem Fensterschlitz geschaut, um mich zu vergewissern, dass es nicht brannte. Es gab nur ein einziges Feuer in zirka 300 Metern Entfernung von der Fabrik [Knopf- und Metallwarenfabrik Raymond in der Teichstraße] in Richtung Tumringen. Dabei handelte es sich um die große Tischlerei Weber mit dem großen Holzlager und Wohnhaus, die innerhalb von zwei Stunden vollständig heruntergebrannt ist. Gegen 13.30 Uhr tauchten die ersten Kampfpanzer auf dem ‚Lucke‘ genannten Hügel über Tumringen auf und kurz vor 14 Uhr erschien die Infanterie (ungefähr 30 Soldaten) aus Richtung Wiese, marschierte durch die Teichstraße und dann in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig enterten weitere Truppen in Begleitung von Kampfpanzern aus Richtung Tumringen die Stadt. Auf der Brücke von Tumringen stießen sie auf etwas Widerstand, doch dieser war nur von kurzer Dauer. Die Brücke war nicht gesprengt worden, da die damit beauftragten Mitglieder des Volkssturms bei ihren Familien untergetaucht waren, nachdem sie die Zündschnüre für den Sprengstoff zerstört hatten. Das Gleiche passierte bei der Brücke über die Wiese auf der Straße von Tüllingen nach Lörrach. Die Eisenbahnbrücke vor dem Tunnel zwischen Stetten und Weil jedoch wurde bei Einfall der französischen Truppen in Lörrach gegen 5 Uhr morgens des gleichen Tages gesprengt. Insgesamt war der Empfang der Franzosen durch die Bevölkerung recht freundlich. Ich kann Ihnen allerdings nicht sagen, wie und wann genau die Stadt sich ergeben hat.“

Diesen Bericht schrieb Fernand Kaenel, technischer Direktor bei Raymond und Schweizer Staatsbürger, drei Tage nach dem Einmarsch der Franzosen an Albert-Victor Raymond in Grenoble, den französischen Eigentümer der Firma.