Geschichte in Zell Meret Oppenheim war Schülerin in Zell

Das Album ist Teil des 2013 veröffentlichten biografischen Bildbands mit dem Titel „Meret Oppenheim – Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln“.

Oppenheim wurde 1913 als Tochter des deutsch-jüdischen Arztes Dr. Erich Alphons Oppenheim und seiner Schweizer Frau Eva Wenger in Berlin geboren. Das eigenwillige Mädchen hielt es nie lange an einer Schule, so kam sie vermutlich 1926 an die Zeller Privatschule.

Bereits 1928 war sie in einem Mädcheninternat in Königsfeld im Schwarzwald. Dort entstand ihr erstes bekanntes surrealistisches Werk „X = Hase“.

Da ihre Großmutter Lisa Wenger in dieser Zeit eine gefragte Malerin und Kinderbuchautorin war, kam die junge Meret schon früh mit Kunstschaffenden in Kontakt. Ihre Tante war mit Hermann Hesse verheiratet. 1931 beendete sie ihre schulische Laufbahn ohne Abschluss und entschied sich Malerin zu werden.

Ausstellung in aller Welt

1932 zog es sie nach Paris, wo sie die berühmtesten Avantgardisten persönlich kennenlernte. Bereits 1933 stellt sie ihre Werke in Paris aus. 1936 schafft sie mehrere Kunstobjekte, worunter einige heute im Museum of Modern Art in New York zu sehen sind. Auch andere Museen haben Oppenheim mit Ausstellungen gewürdigt, etwa das Guggenheim Museum in New York sowie weitere in Paris, Stockholm oder London.

Den Nazis entkommen

Durch ihren Weggang von Steinen nach Paris 1932 und ihr späteres Leben in der Schweiz entkam sie als Jüdin den Nationalsozialisten in Deutschland. Ihre Mutter hat bereits 1935 ihren Wohnsitz nach Basel verlegen müssen, weil sie Repressalien der Nazis befürchtete, vor allem, weil sie zuvor ein Hitler-Bildnis in einem Lörracher Schaufenster bespuckte. Merets Vater musste 1937 endgültig aus Deutschland in die Schweiz flüchten. So kam die Familie einer Verhaftung und dem Schicksal in einem Konzentrationslager zuvor.