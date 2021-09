Geschichte NS-Vergangenheit des Präsidialamts wird untersucht

"Hinter den Fassaden des Staates liegt vieles noch im Dunkeln. Vieles ist noch nicht ausreichend ausgeleuchtet und nicht erzählt", sagte Steinmeier am Montag in Berlin. So lägen zu den obersten Verfassungsorganen des Bundes noch keine Studien vor. "Und ich meine: Gerade das Amt des Staatsoberhaupts darf hier nicht fehlen."

Steinmeier hat zum Bundespräsidialamt ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, mit dem Professor Norbert Frei von der Friedrich-Schiller-Universität Jena betraut wurde. Dieser gab am Montag im Schloss Bellevue erste Einblicke in seine Arbeit und gelangte unter anderem zu der Feststellung: "Im Umgang mit der Vergangenheit waren die Bundespräsidenten der alten Bundesrepublik - wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - eher Moderatoren als Avantgarde. Sie haben den Deutschen jedenfalls nichts oktroyiert."