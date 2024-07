Geschichte: Renommierter Gerda Henkel Preis für Historiker Karl Schlögel

Viele Bücher sind Standardwerke

Schlögel studierte an der Freien Universität Berlin, in Moskau und Leningrad. Er gilt als einer der besten deutschen Russland-Kenner. Viele seiner Bücher sind Standardwerke und einem breiten Publikum bekannt, etwa "Terror und Traum. Moskau 1937", "Berlin, Ostbahnhof Europas" oder "Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen". Schlögel war Professor an der Universität Konstanz und an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Immer wieder war er für seine Städte- und Länderbilder auf Reisen, zuletzt in den USA.