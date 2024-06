Bis dahin sei die Familie davon ausgegangen, dass er gegen Ende des Krieges in Ungarn im Einsatz gewesen sei, erzählt die Enkelin. Heute weiß sie: "Er war sowohl an der Erschießung der Männer in den Scheunen als auch an der Verbrennung der Frauen und Kinder in der Kirche beteiligt." Eine "Mischung aus Fassungslosigkeit und Wut" habe dies bei ihr ausgelöst. Bis heute erfasse sie ein Entsetzen, wenn sie daran denke. Seitdem versteht sie, dass die Bandbreite des Menschseins sehr groß ist. "Dazu gehören eben auch Abgründe."

Gauck als erster Bundespräsident 2013 in Oradour-sur-Glane

Fast fünf Jahre brauchte Eideloth, bis sie das erste Mal nach Oradour-sur-Glane fuhr. "Es war ganz furchtbar, die Bilder werden dadurch so lebendig", erinnert sie sich an ihre Reise im Jahr 2022. "Man hat sich vorher so viel angelesen - und dann plötzlich steht man da." Geholfen hat ihr, der Nachfahrin eines Täters, wie freundlich, offen und wohlwollend sie von den Nachfahren der Opfer empfangen wurde. "Ich habe da eine ganz große Herzlichkeit erfahren." Dafür sei sie den Menschen dort "unendlich dankbar".

Ähnlich ging es Joachim Gauck, der 2013 während eines Staatsbesuchs in Frankreich als erster Bundespräsident nach Oradour-sur-Glane kam. "Ihre Einladung an den deutschen Präsidenten ist eine Geste des Willkommens, des guten Willens, eine Geste der Versöhnung, eine Geste, die man nicht erbitten kann, die man nur geschenkt bekommen kann. Und ich bin dankbar für dieses Geschenk", sagte Gauck damals.