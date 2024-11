Der Geschichts- und Kulturverein Maulburg (GuK) lädt am ersten Montag des Monats zu seinem Café GuK ins Dorfstübli, Dorfstraße 21, in Maulburg. Das nächste Treffen findet am Montag, 4. November, von 15 bis 17 Uhr statt. Der Treff soll laut den Veranstaltern Raum für Begegnung, Austausch, Neues, Inspiration und Kommunikation sein. Es stehen verschiedene Kuchen und Getränke bereit. Beim November-Treff ist Pfeils Puppenspielbühneli aus Schopfheim mit dem Stück „Die Schatzkiste“ zu Gast. Das Marionettenspiel für Kinder ab vier Jahren erzählt von Flori und Anton Mac Mouse, die bei ihren Freunden am Waldrand allerlei Abenteuer erleben und ihnen helfen, ein Herbstfest auf die Beine zu stellen. Das Puppenspiel beginnt um 16 Uhr und dauert etwa 35 Minuten.