Geschlechterparität Frauenanteil in Führungspositionen auf Höchststand

Laut Fidar hat sich der Frauenanteil in den Aufsichtsräten, wo bislang die strengste Quote gilt, in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Die Organisation bezieht sich dabei sowohl auf die Top-160-Dax-Unternehmen als auch auf 19 weitere paritätisch mitbestimmte Konzerne. Während im Januar 2015 rund 20 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten dieser Konzerne saßen, sind es nach Angaben der Organisation derzeit 37,2 Prozent.

Fidar-Präsidentin zu Parität: "Da sind wir noch lange nicht"

"Sicherlich hat sich in den letzten Jahren viel getan", sagt Fidar-Präsidentin Anja Seng. Wenn man sich jedoch das Ziel der Parität - also ein Gleichgewicht von Frauen und Männern in Führungspositionen - vor Augen führe, könne festgehalten werden: "Da sind wir noch lange nicht", sagt Seng. Sie sieht den Handlungsbedarf vor allem in Unternehmen, aber auch auf politischer Ebene.

Gesetzlich müsste aus ihrer Sicht nicht nur bei der Ausweitung der Quote nachgeschärft werden, sondern auch bei den Zielen, die sich Unternehmen für ihren Frauenanteil setzen müssen. Seit 2016 sind mehr als 2.000 Firmen dazu verpflichtet, eine Zielvorgabe für den Frauenanteil in Vorständen und im obersten Management festzulegen. Wenn sie die Zielvorgabe "Null" setzen, müssen sie das seit 2021, als das Gesetz erweitert wurde, begründen.