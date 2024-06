Der Musikverein Geschwend lädt am Wochenende, 29. und 30. Juni, zum ersten Dorfhock auf dem Schulplatz der Elsberghalle ein. Am Samstag wird ab 18 Uhr die Feuerwehrmusik Mambach das Fest musikalisch eröffnen, bevor der Musikverein Geschwend selbst bis 21 Uhr unterhält. Anschließend wird ab 21 Uhr im Zelt das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft live übertragen. Danach können die Besucher den Abend genüsslich am Bierbrunnen oder an der Bar ausklingen lassen. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr den ganzen Tag musikalische Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Hofsgrund, die Trachtenkapelle Brandenberg, die Stadtmusik Todtnau sowie den Musikverein Wies. Für das leibliche Wohl mit kühlen Getränken und warmem Essen ist gesorgt, teilt der Verein mit.