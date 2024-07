Geschwend: Musikklänge und Jubelrufe

Aufziehende Wolken brachten am Samstagabend nach extremer Schwüle pünktlich die erhoffte Abkühlung auf eine angenehme Abendtemperatur. Zunächst befürchtete Unwetter mit Gewittern blieben aus, und gegen gelegentliche Tropfen schützten Zelt und Dach des Bierbrunnens. Sowohl im Fernseher des Festzelts als auch in Groß auf der Bühne wurde nach dem Auftritt der Feuerwehrmusik Mambach und des Musikvereins Geschwend das EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark übertragen. Ein spannendes Spiel hielt das Publikum im Bann. Das mit 2:0 erfreuliche Ergebnis einer starken Nationalmannschaft, die nun ins Viertelfinale einzieht, sorgte am ersten Tag des Hocks im vollen Zelt für Jubelstimmung.

Weitere heimische Musikvereine bereicherten am Sonntag die weiterhin gut besuchte Veranstaltung. Es spielten auf: die Trachtenkapelle Hofsgrund, die Trachtenkapelle Brandenberg, die Stadtmusik Todtnau und der Musikverein Wies.