Geschwindigkeits-Smileys in Lörrach: Datenlage zur Geschwindigkeit soll verbessert werden

Matthias Koesler (FDP) sah dagegen keinen Sinn in weiteren Datenerhebungen. Der Zweck des Runterbremsens sei durch die Smileys bereits erfüllt, meinte er. Der zuständige Fachbereich könne am besten beurteilen, wo schärfer kontrolliert werden müsse. Als weitere Verkehrsgefährdungen führte er Radler ohne Licht und Fußgänger mit dem Smartphone in der Hand an.

Die Radfahrer hatte auch Georg Käss (AfD) im Blick. Denn die würden oft mit überhöhter Geschwindigkeit die Wallbrunnstraße hinunterrasen. Einige würden sogar geblitzt. „Normalbürger“, so Käss, die ein wenig zu schnell fahren, will er dagegen eher nicht kontrollieren. Er stellte beim Stichwort „Kontrolle“ sogar Vergleiche mit China an. Dies veranlasste Lindemer zu der Replik, dass es sich bei den Smileys nicht um personenbezogene Daten handle, sondern lediglich die Häufigkeit gefahrener Geschwindigkeiten erfasst werde. „Was bringt das effektiv?“, wollte Birger Bär (Bürger für Lörrach) wissen. „Regeln sollten eingehalten werden“, meinte Christa Rufer (SPD) auch mit Blick auf die Situation in Haagen.