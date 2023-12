Hamburg - Seit 20 Jahren verkörpert der Schauspieler Axel Milberg (67) den knurrigen Kieler Ermittler Klaus Borowski. Und auch nach zwei Jahrzehnten kann er die Faszination für den Sonntagskrimi aus dem Norden gut nachvollziehen, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. An dem Borowski-"Tatort" sei immer der Versuch greifbar, dass man nicht Fertigbauteile zusammenschweiße und abliefere, sondern das Verborgene in der Gesellschaft suche.