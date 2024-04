Gesellschaft: Der neue Straßenkampf: Wenn Passanten Parksünder anzeigen

Ein bundesweites Phänomen

So registrieren beispielsweise mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen eine zunehmende Zahl von Privatanzeigen, in Wuppertal und Bochum zeichnet sich bereits jetzt eine höhere Zahl als in den Vorjahren ab. Bielefeld hat bemerkt, dass mehr als die Hälfte der Privatanzeigen von einer Einzelperson gestellt wird.