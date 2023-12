Gesellschaft: Der stille Supermarkt

So richtig still ist es an diesem Dezembertag im Konstanzer Edeka-Center Baur natürlich nicht. "Nicht alles lässt sich komplett abstellen", sagt Sabine Seibl, die Geschäftsführerin von Edeka Baur. Ein normaler Supermarkt sei auf so etwas nicht ausgerichtet. Aber es sei eine spürbar ruhigere Atmosphäre, die es seit März immer dienstags in dem Markt gibt.

Die Anregung für die "Stille Stunde" stamme von einer Kundin mit autistischen Kindern, sagt Seibl. "Erst durch sie ist mir der Bedarf und die Not, die da ist, bewusst geworden." Das sei ein Einblick in eine ganze neue Welt gewesen. "Für mich war es unvorstellbar, dass jemand lieber nicht isst, als sich dem Stress eines Einkaufs hinzugeben", so die Geschäftsführerin. "Teilhabe" sei das Zauberwort gewesen, mit dem Katrin Zorn sie überzeugt habe.