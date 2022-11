Gesellschaft Ein Aussteiger im Wald - "Mir fehlt es an nichts"

Das Wasser zum Trinken holen er und seine "Mitstreiter", wie er temporäre Mitbewohner nennt, aus einer nahe gelegenen Quelle, zum Kochen und Waschen wird meist Regenwasser genommen. "Das Klo ist Trockenkompostierung." Und geheizt wird mit Holz. "Wenn in dem Raum ein Ofen an ist und das Thermometer in der Ecke 14 Grad zeigt, dann empfinden wir das als angenehm", sagt der gebürtige Bonner, der in Köln aufgewachsen ist.

"Auf keinen Fall" werde in der kalten Jahreszeit die Stube auf 20 oder 21 Grad geheizt. "Das wäre wirklich Verschwendung", sagt der schlanke Mann. "Wir ziehen uns im Winter auch warm an." Das Holz holt sich Sonnemann von eigenen Flächen, aber auch von außerhalb. "Da sind die Preise natürlich auch gestiegen. Aber damit kann ich leben, das ist nicht so dramatisch."