Gesellschaft Eine Draglesung für Kinder und wütende Proteste

Die Gegner machten dennoch seit Wochen Stimmung gegen die Lesung, neben der AfD auch Vertreter der CSU und Bayerns Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung nach dem Jugendamt rief. Und in den sozialen Medien tobte ein Sturm der Entrüstung: Von "Perversen" war die Rede, gar von "Kinderfressern".

13-Jährige sagt Teilnahme ab

Die Welle an Beschimpfungen wurde der Trans-Autorin Julana Gleisenberg offenbar zu viel. Die 13-Jährige wollte aus ihrem Buch "Julana, endlich ich" lesen. Doch die Anfeindungen hätten in den vergangenen Tagen so stark zugenommen, dass sie ihre Teilnahme abgesagt habe, teilte die Bibliothek mit.

Auch Bibliotheksleiter Ackermann berichtet von Drohungen. "Es ging soweit, dass wir gefragt wurden, ob die Bibliothek kugelsichere Scheiben hat", sagt er. Vicky Voyage bekam sogar Morddrohungen. Das habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. "Die AfD macht gerade Stimmung durch Angst und Unwissen", meint Dragqueen Pinay Colada, "dass die queere Community jetzt hier rumläuft wie der Rattenfänger von Hameln und versucht, die Kinder zu frühsexualisieren." Die Dragqueen betont: "Uns ist es einfach nur wichtig, zu zeigen, dass es egal ist, wie du bist, wie du dich fühlst, dass du machen kannst, was du möchtest, solange du niemand verletzt oder beleidigst."

In ihrer Kindheit gab es solche Lesungen nicht. "Wenn ich als kleiner junger, queerer Ausländer so was gehabt hätte, dann hätte ich mich viel mehr getraut, ich selbst zu sein", sagt die schwarze Dragqueen. "Wir sind perfekt. Wir sind so schön, wie wir sind. Und das möchten wir weitertragen." Das wolle die AfD kaputt machen. "Die benutzen das Wort Kindeswohl als Deckmantel für irgendeinen Schwachsinn."

Eine Meinung ganz im Sinne der Vorlesenden. "Wir haben die Welt heute ein bisschen bunter gemacht, wir stehen für Vielfalt und Toleranz und Diversität", freut sich Vicky Voyage. Eric BigClit sieht das genauso. Dass sein Künstlername bei vielen für Aufregung sorgte, kann er nicht verstehen. "Keine Angst vor der Klitoris", sagt er. Das sei nichts anderes als ein medizinischer Fachbegriff für ein Körperteil. "Sie tut nichts, sie beißt nicht, sie ist einfach nur da."