Gesellschaft: Freiburg-Coach Streich warnt vor AfD-Regierung

Natürlich gebe es viele Leute, die Probleme haben, sagte der Fußballtrainer und nannte als Beispiel steigende Lebensmittelpreise. "Aber sie sollten vielleicht mal überlegen, warum. Warum die Energie so viel kostet." Das liege nicht an den Politikern in Deutschland, sondern an Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin, den Streich einen "Diktator" nannte, sei dort für ein unglaubliches Leid verantwortlich.